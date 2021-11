[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 카카오모빌리티의 가맹택시 '카카오T블루'가 3만대까지 늘어났다고 4일 밝혔다.

여민수 카카오 공동대표는 4일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "카카오T 플랫폼 이용자는 3분기 3000만명까지 확대됐다"며 이같이 설명했다.

