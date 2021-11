신반포25차, 인근 소형 단지와 통합 재건축…312가구로 탈바꿈

[아시아경제 김혜민 기자] 서울 서초구 잠원동 신반포25차 아파트가 주변 소형 단지들과의 통합 재건축을 통해 312가구로 탈바꿈한다.

서울시는 3일 열린 도시계획위원회에서 서초구 잠원동 61-1 일대 신반포25차 재건축 정비계획 및 정비구역 변경안을 수정가결했다고 4일 밝혔다.

반포아파트지구에 있는 이 단지는 1984년 지어진 169가구 규모의 중층 아파트다. 위원회는 반포지구내 개발 방향과 주변 단지 정비계획 조화를 고려해 이같이 사업계획을 변경했다. 해당 단지 규모가 작은데다 사업부지가 ‘ㄱ’자 모양이어서 인접한 잠원CJ빌리지, 한신진일빌라트와 정비구역을 통합한 것이다.

이에 따라 이 일대에는 용적률 300% 이하가 적용돼 최고 35층, 312가구의 고층 아파트가 새로 들어선다. 새 아파트에는 장기전세주택 40가구도 포함되며, 이중 18가구는 84㎡(전용면적)로 설계된다.

단지는 지하철3호선 잠원역이 가깝다. 북쪽으로는 아크로리버뷰가 들어서 있으며 신동초·신동중이 한 블록 거리에 있다. 위원회는 정비계획안에 잠원로4길의 도로를 곡선화해 보행안전을 확보하라는 사항도 포함시켰다.

한편 이날 회의에서는 강남구 세곡동 산 1-7 일대에 체육공원을 조성하는 내용도 조건부 가결됐다. 이 일대는 1971년 공원으로 최초 결정되고 2015년 공원조성계획이 수립됐으나 돌산근린공원이라는 이름만 가진 채 실제 공원은 조성되지 못한 상태다. 시는 지역주민들의 요구를 반영해 근린공원에서 체육공원으로 변경하고, 공공체육시설을 설치할 수 있도록 했다.

아울러 서대문구 북아현동 190-1번지 추계예술대학에 다목적관과 서별관을 신축하는 도시계획시설 세부시설조성계획 변경안도 통과됐다.

