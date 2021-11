롯데슈퍼, 신규 가맹점 확대 나선다…프랜차이즈창업박람회 참여

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데슈퍼는 오는 6일까지 신규 가맹점 확대를 위해 ‘제63회 프랜차이즈창업박람회’에 참가한다고 4일 밝혔다. 프랜차이즈창업박람회는 국내 최장수 창업 박람회로 예비 창업자에게 창업 아이템과 프랜차이즈 업계 동향 및 트렌드를 제공하는 자리다.

롯데슈퍼는 올해 40여개의 신규 가맹점을 개설하는 등 가맹점 확장 사업을 적극적으로 추진 중이다. 이번 박람회를 통해 위드 코로나 시대 슈퍼마켓 가맹점 창업에 대한 잠재 가능성을 예비창업자들에게 알릴 계획이다.

롯데슈퍼는 가맹점 개설에 필요한 절차와 준비사항 등 구체적인 창업 정보와 점포 운영노하우를 제공하고, 개별 맞춤 상담을 통해 지역별 상권 정보에 맞는 점포 제안을 해준다. 박람회를 통한 가맹점 계약 시 가입 금액의 일부를 할인하는 혜택도 준다. 또한 외부 간판 및 매장 내부 사인물, 전산시스템 설치 등 신규 가맹점 개설 시 발생하는 비용이나 점포 환경 개선을 지원하는 등 롯데슈퍼만의 가맹점 운영 지원 제도에 대해 소개할 예정이다. 박람회 참가 사전 등록은 공식 홈페이지를 통해 가능하며 사전 등록 시 입장료 없이 입장이 가능하다.

롯데슈퍼 관계자는 “코로나19로 지난 2년간 오프라인 채널들이 위축돼 왔지만 롯데슈퍼는 40여개의 신규 가맹점을 개설하는 등 적극적인 확장을 시도하고 있다”며 “이번 기회를 통해 예비창업자들이 롯데슈퍼의 가맹점 창업에 대한 많은 정보를 얻어 가시길 바란다”고 말했다.

