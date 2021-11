[클릭 e종목] 삼성SDI, 4분기 Gen5 기대

[아시아경제 황준호 기자] 키움증권은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 732,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 731,000 2021.11.04 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"에코프로비엠, 2024년 순이익 3000억원 전망…목표가↑""10년간 배터리 장학생 100명 키운다" 삼성SDI·포스텍 협약[클릭 e종목] "삼성SDI, 4Q에도 원형전지 가파른 성장 전망" close 의 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 90만원으로 설정했다.

삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 732,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 731,000 2021.11.04 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"에코프로비엠, 2024년 순이익 3000억원 전망…목표가↑""10년간 배터리 장학생 100명 키운다" 삼성SDI·포스텍 협약[클릭 e종목] "삼성SDI, 4Q에도 원형전지 가파른 성장 전망" close 의 올해 3분기 영업이익은 3735억원으로 시장 기대치(3474억원)를 넘어섰다. 자동차 전지가 반도체 수급난과 OEM 생산 차질 영향으로 매출이 감소했지만, 소형전지와 전자재료가 기대 이상으로 선전했다.

자동차전지는 생산 차질 이슈와 함께 PHEV 위주로 수요가 감소했다. 하지만 EV 비중이 확대되면서 흑자 기조를 지켜냈다. 신규 Gen 5 라인이 본격 가동되면서 BMW 신모델향 공급도 시작됐다.

ESS는 주요 프로젝트가 2분기부터 선행된 탓에 일시적으로 매출이 감소했다. 원형전지는 M-모빌리티, 전동공구향 수요 강세와 함께 EV향 판매가 본격적으로 확대되고 있어 매출 성장률이 기대 이상으로 나타났다. 빠듯한 수급 상황을 바탕으로 판가가 상승하며 역대 최고 수준의 수익성을 실현했다. 전자재료 쪽에서는 편광필름이 대형 TV 위주로 대응하면서 업황 둔화를 만회했다. 고부가인 반도체 패터닝 소재(SOH)와 OLED소재 매출도 호조를 보였다.

4분기는 자동차전지가 회복되며 실적 개선을 이끌 것이다. 4분기 영업이익은 전년 대비 70% 정도 늘어난 4193억원 정도로 추정된다. 원형전지는 적극적인 증설을 통해 호황 국면을 누리고, 디스플레이 소재는 QD-OLED 시장 개화에 대응할 계획이다.

김지산 키움증권 연구원은 "자동차전지는 일부 매출 차질이 지속되겠지만, Gen 5 신모델 위주로 공급이 확대되며 실적 개선을 주도할 것"이라며 "그동안 전력용 위주였던 ESS는 고부가인 UPS, 가정용 제품 매출이 증가하고, 원형전지는 전동공구, M-모빌리티, EV용 수요 강세 기조가 이어질 것"이라고 전망했다.

그는 이어 " 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 732,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 731,000 2021.11.04 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"에코프로비엠, 2024년 순이익 3000억원 전망…목표가↑""10년간 배터리 장학생 100명 키운다" 삼성SDI·포스텍 협약[클릭 e종목] "삼성SDI, 4Q에도 원형전지 가파른 성장 전망" close 는 미국에 전기차 배터리 합작법인을 설립하고, 2025년부터 연산 23GWh로 시작해 40GWh로 확장하기로 했다"며 "전략적 파트너십을 바탕으로 미국 시장을 주도할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 긍정적"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr