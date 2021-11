경기도, 남북평화 분위기 조성위한 온라인 행사 연다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도민에게 평화메시지를 전달하고 남북평화 분위기를 조성하기 위해 이달 6일과 12일 '2021 P_Road 평화로 걷다' 행사를 비대면 온라인으로 개최한다.

경기도청 유튜브 채널을 통해 생중계되는 이번 행사는 ▲6일 오전 11시 '평화로 탐험대' ▲6일 오후 7시 '평화로 정상회담' ▲12일 오후 5시 '평화로 음악회' 등 3개 나눠 진행된다.

평화로 탐험대는 파주 임진각 일대에서 큰별쌤으로 불리는 최태성 강사와 방송인 허준, 가수 CIX 승훈, 탤런트 로미나가 출연해 임진각, 자유의다리, 전망대 등 역사의 흔적들을 통해 평화의 의미를 돌아보는 교육 예능이다.

평화로 정상회담은 파주 에이원 스튜디오에서 방송인 이상민, 아나운서 김일중이 외국인 패널인 수잔, 크리스존슨, 니클라스, 알파고, 프셰므스와브, 일리야가 함께 각국의 평화를 위한 노력과 가치관을 이야기하는 콘텐츠다.

평화로 음악회는 파주 임진각 평화누리공원에서 펼쳐지는 비대면 음악회다. 이산가족, 독립유공자 후손 등을 초청된다. 가수 김범수, 정은지, 이영지, 김종서 등이 평화를 노래한다. 도는 오랜 분단의 아픔과 상처를 위로하고 모든 이들의 행복을 기원하는 평화의 선율이 펼쳐질 것으로 기대하고 있다.

