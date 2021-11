文대통령, 축구선수 출신 헝가리 총리와 '축구 교감'

헝가리 총리, 한국의 손흥민 선수 활약 언급하며 '푸스카스상' 수상 설명

[아시아경제 류정민 기자] "오르반 총리와의 업무오찬 회담도 굉장히 화기애애한 분위기에서 진행됐다." 청와대 관계자는 3일(현지시간) 문재인 대통령과 오르반 헝가리 총리의 업무오찬 분위기를 설명하며 이렇게 말했다.

특히 축구를 통해 교감을 넓히면서 업무오찬 분위기가 부드러워졌다. 청와대 관계자는 "오르반 총리가 35살에 총리가 되셨는데, 그때 축구선수 3부 리그에서 뛰셨다고 한다"고 설명했다.

청와대 관계자는 "총리 신분으로 축구선수로 팀플레이를 하셨고, 환호도 받지만 플레이가 잘 안 될 때는 비난도 많이 받았다는 말씀에 대해 문 대통령께서 축구가 굉장히 민주적인 운동이라고, 아프리카에서도 축구공 하나만 있으면 축구를 할 수 있기 때문에 그런 측면에서 민주적이라고 말씀하셨다"고 전했다.

청와대 관계자는 "오르반 총리는 아무리 총리라도 축구장에서 동료들과는 총리의 신분과 상관없이 축구팀 선수 일원으로서 동등하게 뛰었다. 그런 측면에서 민주적이었다 이런 말씀도 하시고, 매우 여러 가지 다양한 소재에 대해서 환담을 나누면서 그 회담을 진행했다"고 설명했다.

한편 오르반 총리는 축구에 대한 자신의 경험을 이야기하면서, 영국 토트넘 소속 손흥민 선수가 2019년의 가장 아름다운 골로, 헝가리의 축구 영웅 푸스카스의 이름을 딴 ‘푸스카스 상’을 받았다는 점도 언급했다.

