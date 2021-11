[아시아경제 유제훈 기자] 미국의 민간 고용정보업체 오토매틱 데이터 프로세싱(ADP)은 미국의 지난달 비농업 분야 취업자 수가 전월대비 57만1000명 증가한 것으로 집계됐다고 3일 (현지시각) 밝혔다. 이는 전문가 예상치인 40만명을 상회하는 수치다.

