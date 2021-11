"중국공산당 고위층에 성폭력 당해" 中 테니스 스타 '미투' 폭로

세계 1위 랭크됐던 펑솨이 선수, 장가오리 전 부총리로부터 성폭력 당했다 주장

[아시아경제 유제훈 기자] 중국의 한 여성 테니스 선수가 장가오리(張高麗) 중국 국무원 전 부총리로부터 지속적인 성폭력을 당했다고 폭로했다고 3일(현지시각) 뉴욕타임즈가 보도했다. 중국 최고 권력 공산당 수뇌부 일원의 성폭력을 고발하는 '미투(Me Too)' 사건인 셈이다.

보도에 따르면 중국의 여성 테니스 스타인 펑솨이(彭帥·36) 선수는 전날 자신의 웨이보를 통해 이같은 내용을 공개했다. 펑솨이 선수의 게시글은 수 분 내 삭제됐지만 해당 내용이 온라인 상을 떠돌면서 의혹은 확산되고 있는 상태다.

펑솨이 선수는 해당 게시글을 통해 장 전 부총리가 톈진 지역에서 근무한 2007~2012년께 해당 사건이 발생했으며, 처음엔 장 전 부총리가 부인과 함께 테니스를 치자고 초청한 뒤 자신을 성폭행 했다고 주장했다.

그는 아울러 "부총리쯤 되는 지위에 계신 분이라면 두렵지 않다고 할 것을 안다"면서 "하지만 계란으로 바위 치기라도, 화염을 향해 날아드는 나방이 되더라도, 자멸을 재촉하는 길일지라도 진실을 알리겠다"고 강조했다.

뉴욕타임즈는 공산당 수뇌급 간부의 미투 폭로는 이번이 처음이라면서 상당한 파장이 예상된다고 전했다. 지난 2018년 은퇴한 장 전 부총리는 2013~2018년엔 중국공산당의 최고 권력기구이자 의사결정기관인 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원을 지냈다. 사건이 발생한 2007~2012년에도 중앙위원 중 단 25명만이 선출되는 중앙정치국 위원을 역임한 인사다.

