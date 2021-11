이준석 "대장동, 이재명 특검해야" vs 송영길 "곽상도는 구속"

[아시아경제 오주연 기자] 이준석 국민의힘 대표가 3일 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 특검이 필요하다고 강조했다. 이에 대해 송영길 더불어민주당 대표는 "돈을 먹은 사람이 나쁜 것"이라며 "50억원을 받은 곽상도 의원이야말로 구속해야 하는 것이 아니냐"며 팽팽하게 맞섰다.

이날 양당 대표는 SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연해 대장동 개발 특혜 의혹에 대해 정면으로 대결했다. 이 대표는 대장동 특검 도입을 주장한반면, 송 대표는 윤석열 전 검찰총장이 대검찰정 중앙수사부에 근무할 당시 대장동 사업 초기 자금을 빌려준 부산저축은행 비리 사건에 대해 제대로 조사하지 않았던 점을 되짚으며 역공했다.

이 대표는 "성남시에서 이재명 후보가 기획과 용도변경, 임대아파트 비율 변경 등에 있어서 본인이 직접 결재하고 동의했던 내용들이 나오고 있다"면서 "이것을 몰랐다고 변명하기는 어려운 상황이기 때문에 최소한 무능 단계까지 드러난 것"이라고 꼬집었다. 그러면서 "앞으로 수사를 강하게 진척해서 주체들간 누가 악한 의도를 갖고, 또는 나쁜 의도를 갖고 이런 판을 만든 것인지 가려내야 한다"고 말했다. 이 대표는 대장동 특검 필요성에 대해 "저는 필요하다고 생각한다"며 "국민들도 여론조사에서 (볼 수 있듯) 상당히 그런 걸 원하고 있다고 본다"고 강조했다.

이에 대해 송 대표는 "문제는 돈을 먹은 사람이 나쁜 것"이라고 반박했다. 송 대표는 "지금은 탈당했지만, 곽상도 의원이 아들을 통해 50억 원을 받은 것은 뇌물죄로 판단됐다. 왜 구속되지 않느냐"고 목소리를 높였다. 또한 "컨소시엄을 만들어주고 32억 원만 배당받은 하나은행이 배임 아니냐"면서 "왜 이런 돈의 흐름을 좇지 않고 사람들의 말을 가지고 장난을 치나"라고 되물었다.

송 대표는 "가장 중요한 것은 대장동 사건의 출발이 부산저축은행 부실 수사에서 발생한다는 것"이라면서 화살을 윤 전 총장에게 돌렸다. 그는 "그때 담당 수사검사가 중수부 2과장 윤석열이었다"며 특검을 한다면 윤 전 총장의 부실수사에서부터 하나컨소시엄의 배임 등도 다뤄야한다고 강조했다.

