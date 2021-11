현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 011760 | 코스피 증권정보 현재가 18,100 전일대비 200 등락률 -1.09% 거래량 17,351 전일가 18,300 2021.11.03 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "현대코퍼레이션, 하반기 수익성 개선 가시화"현대코퍼레이션, 4분기에도 성장세 이어가나[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close 은 연결 기준으로 올해 3분기 실적을 집계한 결과 매출액 1조381억4100만원, 영업이익 107억6800만원을 기록했다고 3일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출액과 영업이익이 각각 49.73%, 20.72% 증가한 수치다.

