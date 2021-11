카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 3,500 등락률 -2.73% 거래량 2,894,742 전일가 128,000 2021.11.03 15:30 장마감 관련기사 外人·기관, 코스피서 1조원 순매수…증시 상승 마감 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’내년 증시 키워드 '전약후강, 현차삼전, 메타버스' close 는 보통주식 4만3512주의 처분을 결정했다고 3일 공시했다. 처분예정금액은 55억6953만6000원이다. 목적은 임직원에 대한 상여금 지급이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr