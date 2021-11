KB캐피탈, 마이데이터 본허가 취득

자동차에 특화된 마이데이터 서비스 제공할 것

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈이 지난달 27일 마이데이터(본인신용정보관리업) 본허가를 취득했다고 3일 밝혔다.

KB캐피탈은 올해 연말 마이데이터 서비스를 선보일 예정이다. 중고차 거래 플랫폼 KB차차차에 마이데이터 서비스를 탑재해 KB차차차를 찾는 고객들에게 통합 자산조회 서비스와 맞춤형 금융 서비스를 제공할 계획이다. 특히 KB차차차의 마이데이터를 이용하는 고객들에게 KB차차차의 자동차 빅데이터와 결합한 자동차 영역에 특화된 데이터 기반의 자동차 금융 서비스를 제공할 방침이다.

KB차차차는 본인 소유 차량등록 한 번만으로 내차시세, 리콜정보, 정기검사일, 사고이력 등의 정보를 제공하는 차에 대한 종합 관리가 가능한 '내차고' 서비스를 제공 중이다. 마이데이터 서비스를 이용하는 고객들은 내차고 등록과 연계해 자동차 금융까지 결합된 자동차 종합 정보를 제공받을 수 있다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 "KB차차차에 마이데이터를 탑재해 최적화된 차량 구매계획 수립 지원, 차량 유지 정보, 맞춤형 금융 상품 추천 등 자동차 생애 주기 맞춤형 서비스를 제공할 예정"이라며 "앞으로도 KB차차차를 방문하는 고객들에게 최적의 자동차 솔루션을 제공할 수 있도록 계속 진화해 나가는 플랫폼으로 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.

