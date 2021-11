에티오피아, 반군 수도진격에 비상사태 선포

[아시아경제 조현의 기자] 에티오피아에서 내전이 격화되자 연방정부가 국가비상사태를 선언했다. 정부와 반군 티그라이인민해방전선(TPLF) 간 내전이 격화하는 가운데 반군이 수도 아디스아바바로의 진격을 검토하는 데 따른 것이다.

2일(현지시간) AP·AFP통신 등에 따르면 에티오피아 각료회의는 이날 "TPLF과 그 동맹군이 국가 존립에 중대하고 긴박한 위험을 가하고 있다"며 이같이 선포했다.

이 조치는 즉각 발효돼 6개월간 지속된다. 정부는 통행금지령을 내리고 시민들에 군사훈련을 명령할 수 있으며 테러단체와의 연관성이 의심되는 사람을 구금할 수도 있다.

당국은 이날 주민들에게 총기 소지자는 즉시 신고하고 방어태세를 갖출 것을 명령했다. 자택이나 사업장에 대한 수색이 이뤄질 것이라고도 경고했다.

TPLF는 최근 수도로 이어지는 핵심 도시인 데시와 콤볼차 지역을 점령하면서 수도까지 진격할 것을 검토하고 있다. 전날에는 에티오피아 최대 인구가 밀집한 오로모 지역의 반군과 합세했다.

아비 아머드 에티오피아 총리는 지난달 31일 TPLF 진격 소식에 모든 시민에게 전쟁에 참여할 것을 촉구하기도 했다.

아비 총리는 과거 30년 가까이 에티오피아 연립정부를 주름잡던 TPLF의 정치적 동지였으나 2018년 집권 이후 티그라이 관리들을 부패와 인권유린 혐의 등으로 재판에 부쳐 양측의 사이가 틀어졌다.

중앙정부와 TPLF는 지난해 11월부터 내전에 들어가 지금까지 수천 명이 사망하고 200만 명 이상의 피란민이 발생했다. 전날에는 정부가 반군이 콤볼차에서 100명 이상의 청년을 즉결 처형했다고 비난하며 양측 갈등이 악화됐다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 이날 에티오피아 내 적대행위를 즉각 중단할 것을 호소했다. 스테판 두자릭 대변인은 "(사무총장은) 적대행위를 즉각 중단하고 긴급 지원 조달을 위한 제한 없는 인도주의적 접근 허용, 사태 해결을 위한 국가 차원의 포괄적 대화, 에티오피아 내 평화와 안정을 위한 토대 구축 등을 촉구했다"고 말했다.

미국 정부는 에티오피아의 인권 침해가 중대하다며 가입국에 관세 혜택을 제공하는 아프리카성장기회법(AGOA)에서 에티오피아를 제외하는 방안을 검토 중이다.

