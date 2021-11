[아시아경제 문혜원 기자] 엔제리너스가 추운겨울 사르르 녹일듯한 달콤함의 겨울 신제품을 지난 1일 출시했다.

초콜릿 브랜드 ‘허쉬(HERSHEY’S)’와 협업해 출시한 겨울 신제품은 초코라떼에 허쉬 초콜릿과 쿠키를 듬뿍 올려 초코 시리얼을 연상시키는 ‘허쉬초코탕’과 민트초코라떼에 눈처럼 올린 마쉬멜로우가 어우러져 달콤함을 극대화시킨 ‘허쉬민초멜로’다. 진한 초코의 맛에 토핑을 더해 음료의 풍미를 높인 제품이다.

허쉬 초콜릿을 활용한 디저트도 출시했다. 바삭한 쿠키 토핑에 마시멜로우와 허쉬 초콜릿을 오븐쿠킹해 녹인 ‘허쉬 스모어딥’은 한번 맛 보면 “더 주세요(Some more)”라는 말이 저절로 나온다는 유래가 있을 정도로 중독성이 강한 디저트다.

신제품은 다음 달 말일까지 판매 예정이며 특수점 제외 전 점포에서 만날 수 있다.

