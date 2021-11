[클릭 e종목] "삼성SDI, 4Q에도 원형전지 가파른 성장 전망"

전기차향 매출 증가세·수익성 개선세 견조

[아시아경제 이민우 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 731,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 723,000 2021.11.03 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"삼성SDI, 꾸준한 실적 개선 전망"삼성SDI, 車반도체 부족 사태에도 3Q '사상 최대' 실적 거둬(종합)[컨콜] 삼성SDI "코인셀, 내년 6억셀 규모 성장 전망…판매 확대할 것" close 가 원형전지의 매출이 늘어나고 수익성이 개선되면서 기대를 뛰어넘는 호실적을 거뒀다. 4분기에도 원형전지의 가파른 성장이 계속되면서 이 같은 추세를 이어갈 것으로 예상된다.

3일 하나금융투자는 이 같은 배경에 삼성SDI의 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 120만원으로 6.2% 상향 조정했다. 전날 종가는 73만1000원이었다.

올해 3분기 삼성SDI는 연결 기준 매출 3조4398억원, 영업이익 3735억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 11.4%, 39.7% 증가한 규모다. 영업이익의 경우 컨센서스(시장전망치)를 7.5% 웃도는 호실적이었다.

매출 비중 40%를 차지하는 중대형전지 부문은 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 배터리 수요 증가가 계속되면서 전년 동기 대비 매출이 20% 늘었다. 다만 반도체 공급 부족에 따른 전기차 생산 차질로 전분기보다는 10%가량 매출이 감소했다.

역시 매출 비중 40%가량을 차지하는 소형전지는 전분기 대비, 전년 동기 대비 각각 12%, 16%씩 매출이 증가했다. 전기차향 원형전지 신규 매출 증가 영향으로 풀이된다. 전자재료 부문은 3분기 세트수요 감소에 따른 패널 수요 둔화가 편광필름 단가 하락으로 이어지면서 전년 동기 대비 매출이 2% 줄었다. 다만 아이폰13 출시를 앞두고 OLED소재 수요가 크게 증가해 전분기보다는 12%가량 늘었다.

4분기에도 호실적이 지속될 것으로 예상된다. 하나금투는 연결 기준 매출 4조1730억원, 영업이익 4270억원을 기록할 것으로 내다봤다. 원형전지 부문 매출 증가와 수익성 개선세가 예상보다 가파르기 떄문이다. 김현수 하나금투 연구원은 "일반적으로 4분기는 원형전지 매출 성장이 정체되는 구간이지만 3분기보다 20%가량 매출이 성장할 수 있을 정도로 전기차 등과 관련된 매출 증가세가 가파르다"며 "이 과정에서 믹스 개선에 따른 마진 추가 상승이 예상된다"고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr