롯데百, '더콘란샵 코리아' 오픈 2주년…'다미앙 뿔랑' 협업 전시

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 이번 달 '더콘란샵 코리아' 오픈 2주년을 기념해 세계적인 아티스트 '다미앙 뿔랑(Damien Poulain)'과 손잡고 다양한 이벤트를 선보인다고 3일 밝혔다.

'더콘란샵'은 2019년 11월 국내 최초이자 세계 12번째로 롯데백화점 강남점에 매장을 오픈했으며 지난 8월 동탄점에 추가로 입점했다. 롯데백화점은 '더콘란샵' 매출이 올해 1~10월 전년 동기 대비 64% 신장했다고 말했다. 화려하고 감각적인 인테리어와 트렌디하고 독특한 상품들로 오픈 이후 누계 방문객 수는 300만명을 넘어섰다는 설명이다.

'더콘란샵' 강남점은 이달 오픈 2주년을 맞아 연말까지 '다미앙 뿔랑'과 함께 매장 전체를 '전시장'으로 만든다고 말했다. 지난 9월 '더콘란샵'의 영국 첼시 매장을 장식한 프랑스 그래픽 아티스트 '다미앙 뿔랑'은 이번엔 '더콘란샵' 강남점 매장의 외부와 내부를 특유의 감각적인 도형 사용과 색 조합이 돋보이는 작품으로 장식한다. 매장 입구에 대표 조형물을 전시, 단순 쇼핑을 넘어 전시장에 온 듯한 다양한 볼거리를 선사할 예정이다.

롯데백화점은 '단계적 일상회복(위드 코로나)'을 맞이한 만큼 '다미앙 뿔랑'이 내한해 '더콘란샵 코리아'의 오픈 2주년을 직접 축하하는 이벤트도 준비했다고 말했다. 대표 행사는 오는 13~14일 '더콘란샵' 강남점에서 '다미앙 뿔랑'이 직접 그림을 그리는 '아트 퍼포먼스'로, 고객들과 함께 사진 촬영을 하고 사인회를 여는 등 다양한 방식으로 소통하는 시간을 가질 계획이다. '더콘란샵' 강남점과 동탄점에서 오는 30일까지 당일 10만원 이상 구매한 고객에게 '다미앙 뿔랑'이 디자인한 한정판 노트 2종을 선착순으로 증정한다.

한편 오는 21일까지 '더콘란샵' 강남점에서는 북유럽 가구의 황금기를 이끈 덴마크 가구 디자이너 '핀 율(Finn Juhl)'의 팝업을 진행하고, 같은 기간 동탄점에서는 20세기 모던 디자인을 대표하는 미국 디자이너 '찰스 앤 레이 임스(Charles & Ray Eames)'의 리빙 상품들을 선보인다.

손을경 롯데백화점 MD개발부문장은 "앞으로도 다양한 아티스트 및 브랜드와의 협업을 통해 색다른 콘텐츠를 선보일 수 있도록 하겠다"고 말했다.

