현대차·기아, 지난달 미국판매 실적 업계 평균 넘어

업계 평균 지난해 10월 대비 20% 감소 전망

현대차·기아, 각각 1%·7.2% 감소하며 선방

친환경 차량 판매 대폭 증가

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차와 기아가 전 세계 반도체 수급난 장기화에도 불구하고 지난달 미국 시장에서 업계 평균을 뛰어넘는 실적을 거뒀다.

현대차 미국판매법인(HMA)과 기아 미국판매법인(KA)은 2일(현지시간) 미국 시장에서 지난달 각각 5만6761대, 5만2067대를 판매했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 각각 1%, 7.2% 감소한 수치다.

현대차와 기아의 미국 판매량은 지난해와 비교했을 때 다소 줄었지만, 자동차 업계 평균 판매량이 20% 급감할 것이라는 전망치와 비교하면 선전한 기록이다. 특히 기아의 경우 10월까지 누적판매량이 이미 지난해 전체 판매량을 넘겼다.

우선 현대차는 차종별로 보면 베뉴와 팰리세이드, 코나는 10월 판매량으로 최고, 넥쏘는 월별 판매량으로 최고를 각각 기록했다.

일반 고객을 상대로 한 소매 판매는 5만2767대로 작년보다 1% 증가하며 10월 소매 판매량으로는 역대 최대치를 기록했다. 소매 판매의 70%를 차지한 스포츠유틸리티차량(SUV) 판매량이 4% 증가했다. 이 가운데 전기차 등 친환경 차량 판매는 무려 290% 늘었다.

랜디 파커 HMA 판매 담당 수석 부사장은 "우리 제품 포트폴리오에 대한 수요가 높은 가운데 전체적으로 우리는 계속해서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있다"고 말했다.

기아의 경우에도 SUV 텔루라이드와 세단 포르테가 판매 실적을 견인했다고 KA는 설명했다. 하이브리드·전기차 판매량도 지속적으로 성장하며 전년 동기 대비 91%나 증가했다고 밝혔다.

에릭 왓슨 KA 판매 담당 부사장은 "올해 10달 만에 작년 전체보다 더 많은 차량을 판매한 데서 입증되듯 신형 기아 차에 대한 수요는 여전히 높다"며 "계속되는 공급망 이슈와 반도체 부족에도 불구하고 가용 공급량과 탄탄한 고객의 관심이 강력한 연말 실적을 거두도록 도와줄 것"이라고 말했다.

