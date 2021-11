[인사]미래에셋생명

◆미래에셋생명

<전무 승진> ▲방카영업2부문 조성환 ▲자산운용부문 조성식 ▲경영서비스부문 차상택 <상무 승진> ▲GA영업1부문 한성욱 <상무보 승진> ▲가치평가본부 조성호 ▲상품개발본부 오은상 ▲감사실 조대호 <이사 승진> ▲GA영업1부문 1본부 민유식 ▲경영혁신본부 배수동 ▲홍보실 황병욱 ▲변액운용본부 위득환

<대표이사 전보> ▲영업총괄 변재상 <총괄 전보> ▲관리총괄 김재식(내정) <부문대표 선임> ▲GA영업1부문 한성욱 ▲GA영업2부문 송성언 ▲방카영업3부문 장춘호 ▲경영서비스부문 차상택 ▲디지털혁신부문 김남영 <본부장 선임> ▲GA영업1부문 1본부 민유식 ▲경영혁신본부 배수동 ▲변액운용본부 위득환 ▲디지털영업본부 이정기 ▲홍보실 황병욱 <본부장 전보> ▲마케팅전략본부 김욱래 ▲소비자보호실 박진규

◆미래에셋금융서비스

<부사장 승진> ▲총괄대표 김평규(내정) <부문대표 선임> ▲영업부문 김상래 ▲운영부문 김수진

