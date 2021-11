르노삼성자동차, XM3 전시장 방문 이벤트 실시

[아시아경제 이창환 기자] 르노삼성자동차가 오는 15일까지인 코리아세일페스타 기간 동안 XM3 신규 고객 및 전시장 방문 고객을 대상으로 다양한 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.

이 기간에 전시장을 방문해 2022년형 XM3를 구매한 고객 중 추첨을 통해 선물을 증정한다. 고객 중 30명에게는 실내외 다용도 스마트TV로 인기를 끌고 있는 LG룸앤TV를 선물한다.

100명을 추첨해 캠핑 필수품인 XM3 전용 캠핑 왜건도 증정한다. 이벤트 기간 내 전시장을 방문해 XM3를 계약하면 자동으로 이벤트에 응모되며, 오는 12월8일 당첨자 발표를 진행한다.

같은 기간 동안 전시장을 방문하기만 해도 추첨을 통해 15명에게는 르노삼성자동차의 차량 구독서비스인 모빌라이즈 1개월 이용권을, 300명에게는 사무실과 차량안에서 쓸 수 있는 휴대용 무선가습기를 증정한다.

한편 2022년형인 뉴 제너레이션 XM3는 MZ세대를 위한 상품성을 대폭 개선하며 큰 인기몰이를 하고 있다.

XM3는 모빌리티 커머스 차량용 결제 서비스인 인카페이먼트를 적용해 차량에서 편의점에 물건을 주문하고 결제, 배송까지 받을 수 있다.

주유소에서도 주문과 결제를 모두 차량을 통해 진행해 비대면으로 기름을 넣을 수 있다. 현재 CU편의점과 GS주유소에서 서비스가 가능하다.

김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 “많은 사랑을 받고 있는 XM3의 고객들을 위해 코리아세일페스타 기간에 맞춰 이벤트를 준비했다”며 “전시장을 방문해 XM3의 매력을 한껏 느껴보시길 바란다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr