[클릭 e종목]"제일기획, 디지털 광고 고성장…투자 매력도 높다"

[아시아경제 지연진 기자]IBK투자증권은 제일기획에 대해 디지털 사업과 북미 지역에서 고성장세가 예상되면서 매수 투자의견과 목표주가 3만4000원을 제시한다고 2일 밝혔다.

이환욱 IBK투자증권 연구원은 "제일기획은 배당성향 60%선의 주주환원 정책 기조를 유지하면서 추가적인 M&A도 추진 중에 있다는 점을 고려할 때 투자 매력도는 높다고 판단한다"고 설명했다.

제일기획은 주요 광고주인 삼성전자의 대행 물량을 통한 안정적인 실적을 창출하는 가운데 디지털 중심의 사업 확대가 원활이 이루어지며 견조한 실적 성장을 달성하고 있다. 특히, 팬데믹 이후 MZ세대를 중심으로 온라인 채널에서 소비가 가속화됐고, 광고주도 데이터에 기반한 구매 전환률이 높은 마케팅 수요가 크게 증가했다.

이 회사의 디지털 비중은 2012년 21% 수준에서 올해 상반기 49%로 지속 증가했다는 점은 시장 수요에 부합하는 우수한 대응 능력을 갖춘 것으로 분석됐다. 또 북미 지역에서 주요 광고주의 마케팅 대행 물량이 증가 하고 있는 것으로 파악되는데, 현재 유럽과 중국 대비 매출 총이익 규모가 절대적으로 작아 향후 가장 가파르게 성장세를 보일 것으로 전망된다.

올해 연간 예상 매출총이익은 1조 2385억원으로 전년동기대비 12.1% 증가하고, 영업이익은 2478억원으로 20.9% 늘어나는 최대 실적을 달성할 것으로 전망된다. 주요 광고주의 신제품 출시 및 디지털 고성장세가 지속되며 매출 총이익 기준 본사와 해외 지역은 각각 10.3%와 12.8% 증가할 것으로 전망된다. 더욱이 디지털 사업 비중 확대에 따른 수익성 개선 효과로 영업이익률은 전년동기대비 0.4%p 증가한 7.9%로 개선될 것으로 보인다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr