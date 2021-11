"골프+호캉스" 서울신라호텔, '플레이 위드 PXG' 패키지 출시

"골프 입문한 MZ세대, 늦가을~겨울 시즌 활용 실력 다지기+호캉스 동시에"

PXG와 협업…트레이닝·클럽 피팅 서비스·굿즈 제공

[아시아경제 김유리 기자] 서울신라호텔은 골프 브랜드 PXG와 손잡고 '플레이 위드 PXG(Play with PXG)' 패키지를 선보인다고 2일 밝혔다.

서울신라호텔 '플레이 위드 PXG’는 스윙 자세 향상을 위한 퍼스널 트레이닝과 전문 피터의 커스텀 피팅 서비스, 골프 용품 선물 등이 포함됐다.

패키지 기본 혜택으로 서울신라호텔 피트니스 센터에서 진행하는 퍼스널 트레이닝 1세션(50분)이 포함된다. 골프 트레이닝 자격증을 보유한 트레이너가 스윙에 도움이 되는 코어근육, 팔근육 등 트레이닝 방법을 알려줄 예정이다.

PXG를 통해 약 1시간 동안 브랜드와 무관하게 본인이 원하는 드라이버 또는 아이언의 피팅 서비스를 받으며 나에게 딱 맞는 클럽으로 최적화할 수 있다. 체크인 시 제공 받은 바우처를 통해 PXG 도곡직영점 유선 연락처로 사전 예약 후 방문해 진행되며 PXG 마스터 피터와의 1대 1 상담 및 점검으로 개인별로 최적화된 클럽 구성과 스윙 밸런스를 제안한다.

한편 수페리어 스위트 객실 타입으로 패키지를 예약하는 고객에게는 PXG 앰버서더로 활동 중인 KPGA 장훈석 프로가 진행하는 원 포인트 레슨에도 참여할 수 있다. 레슨은 개인별로 느끼는 다양한 문제점을 짚어보고 드라이버 슬라이스 최소화, 비거리 향상, 방향성 개선 등 주제와 함께 경험을 전달할 예정이다. 다음달 15일 서울신라호텔 실내 골프장(6층)에서 소규모 그룹으로 3시간 가량 진행될 예정이다.

패키지는 11월30일까지 이용 가능하다. ▲서울신라호텔 피트니스 클럽 골프 피지컬 트레이닝 1세션(50분·1인) ▲PXG 도곡직영점 클럽 피팅 서비스(드라이버·아이언 중 1개) ▲체크인 시 PXG 네임택 & 볼마커 1세트 제공 ▲체련장(Gym) 및 실내 수영장 입장 혜택이 공통으로 포함되며, 체크인 7일 전까지 예약 가능하다. 수페리어 스위트 투숙 시 원 포인트 레슨(12월15일) 혜택이 제공된다(선착순 5실).

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr