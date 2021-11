부동산 투기 의혹 관련 김승수 의원 송치…현직 국회의원 3번째

[아시아경제 이관주 기자] 국회의원 부동산 투기 의혹에 대해 수사 중인 경찰이 김승수 국민의힘 의원(대구 북구을)을 검찰에 송치한 것으로 전해졌다.

1일 사정기관과 정치권 등에 따르면 김 의원에게는 농지법 위반 혐의가 적용된 것으로 알려졌다. 김 의원은 부친으로부터 2300여㎡ 규모의 논을 증여받은 뒤 직접 농사를 짓지 않은 혐의를 받는다.

김 의원은 앞서 국민권익위원회가 조사한 부동산 투기 의혹 대상 명단에 포함된 바 있다. 당시 김 의원은 입장문을 내고 "문제가 된 경북 상주 농지는 올해 93세이신 아버님이 자경이 어려워 위탁경영을 하다가 어머님이 돌아가시면서 자녀들에게 증여했던 것"이라며 "부동산 명의신탁이나 업무상 비밀이용과 같은 부동산 투기와는 전혀 관계가 없다"고 밝혔다.

경찰청 국가수사본부는 이날 부동산 투기 의혹과 관련한 전·현직 국회의원 수사 상황에 대해 33명 중 3명을 송치했다고 설명했다. 현직 의원이 송치된 사례는 앞서 토지를 매입하고 신고하지 않은 혐의를 받는 김경협 더불어민주당 의원, 경기 용인시장 재직 시절 업체로부터 부당이익을 얻은 혐의로 구속된 정찬민 국민의힘 의원에 이어 이번이 3번째다.

