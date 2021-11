경남대, 일상회복 축제 'FESTA 위크 with 코로나' 펼친다

경남대학교 FESTA 위크 with 코로나 안내 포스터.

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교는 9일부터 3일간 경남대 일원에서 재학생의 일상 회복을 지원하고 응원하는 캠퍼스 교육 축제 'FESTA 위크 with 코로나'를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 '위드 코로나' 흐름에 맞춰 코로나19를 경험한 학생들이 더욱 즐겁고 역동적으로 대학 생활을 즐길 수 있게 전공, 힐링, 건강, 게임, 특강, 대회 등 6개 영역, 70여개의 다채로운 온·오프라인 프로그램으로 구성됐다.

아침 일찍 등교하는 재학생에게 아침을 제공하는 'Breakfast club', 드론·가상현실·레고 로봇 등 4차 산업혁명의 신기술을 살펴볼 수 있는 체험 부스 행사도 마련된다.

학생 취향에 맞춘 다양한 행사가 교내 곳곳에서 진행되는 만큼 경남대는 오프라인으로 진행되는 모든 행사를 코로나19 방역 관리 수칙을 지키며 진행할 계획이다.

김용운 교육혁신본부장은 "대학 구성원 모두가 힘을 합쳐 마련한 프로그램인 만큼 학생의 많은 관심과 참여를 바라며, 앞으로 경남대 학생의 일상 회복을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

