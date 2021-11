반도체 대란 여파…기아, 10월 판매량 18.9% 감소

"생산 일정 조정 등으로 공급차질 최소화"

[아시아경제 유제훈 기자] 기아는 지난달 국내 3만7837대, 해외 18만35대 등 총 21만7872대를 판매했다고 1일 밝혔다. 국내 판매는 전년 동월 대비 21.2%, 해외는 18.4% 감소한 수치로 전체 판매량은 18.9% 줄었다.

차종별 실적은 스포티지가 3만174대로 가장 높은 판매량을 기록했으며, 셀토스가 2만7468대, K3(포르테)가 1만6627대로 뒤를 이었다. 시장 별로 국내에선 쏘렌도가 5363대로 가장 많은 판매량을 기록했으며, 승용은 총 1만3197대, RV 모델은 2만811대가 판매됐다. 해외에선 스포티지와 셀토스, K3가 1~3위에 올랐다.

기아의 판매량 감소는 전 세계적인 차량용 반도체 수급난으로 인한 생산차질 및 공급 제약 요소 발생 때문이다. 한 때 완화추세던 반도체 수급난은 동남아시아 지역의 코로나19 델타변이 바이러스 재확산으로 3분기 들어 재차 심화된 바 있다.

기아 관계자는 "반도체 수급 차질과 코로나19 재확산으로 경영 불확실성이 지속되고 있는 상황이나, 빠른 출고가 가능한 모델을 우선 생산하는 등 생산 일정 조정을 통해 공급 지연에 미치는 영향을 최소화 하겠다"면서 "EV6, K8, 5세대 스포티지 등 최근 출시된 경쟁력 있는 신형 차량을 앞세워 판매 모멘텀을 강화 할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr