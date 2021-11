[아시아경제 이민우 기자] S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 1,000 등락률 -0.98% 거래량 143,209 전일가 102,500 2021.11.01 15:30 장마감 관련기사 S-OIL, 3Q 영업익 5494억…흑자전환에쓰오일, 전기차 전용 윤활유브랜드 선봬[포토] 에쓰오일, 저소득가정 후원금 전달 close 은 이수화학과 7840억원 규모의 ' Sour Heavy Kerosene 매매계약'을 체결했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 4.7%에 해당하는 수준이다.

