[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 인기 캐릭터 ‘잔망루피’와 콜라보레이션을 진행한다고 1일 밝혔다.

잔망루피는 애니메이션 뽀로로에 등장하는 분홍색 비버 캐릭터인 ‘루피’의 부캐로 아이들뿐만 아니라 MZ세대에서 큰 인기를 끌고 있다. 분홍빛 털과 눈썹이 없는 표정이 특징으로 최근 온라인상에서 재미있는 형태로 다양하게 패러디 되고 있다.

도미노피자는 이날 자체 캐릭터 ‘도디’와 잔망루피가 함께 등장하는 SNS 콘텐츠의 첫 에피소드를 도미노피자 인스타그램과 페이스북에 선보였다. 오는 4일 첫 출근을 시작으로 야망 가득한 도미노피자 직원 잔망루피와 못하는 게 없는 점장 도디의 환상 케미가 재미를 극대화할 예정이다.

