전북도 페이스북, ‘올해의 페이스북’ 선정

‘2021 올해의 SNS 어워드’ 페이스북 부문 광역지자체 대상 수상

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도 페이스북이 ‘올해의 페이스북’에 선정됐다.

전북도는 1일 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최한 ‘2021 올해의 SNS 어워드’에서 페이스북 부문 광역지자체 대상을 수상했다고 밝혔다.

‘올해의 SNS 어워드’는 SNS를 잘 활용하고 있는 기업·공공기관·소상공인 및 소기업·개인의 SNS 활용현황을 평가, 플랫폼별로 시상해 대한민국의 원활한 커뮤니케이션 문화를 만들고자 제정됐다.

올해는 전라북도 페이스북 페이지가 개설된 지 10주년이 되는 해로, ‘올해의 페이스북’에 선정되며 그 의미를 더했다.

전북도 페이스북 팬수는 18만7455명으로, 전국 17개 광역지자체 중 서울, 부산에 이어 3위에 랭크돼 있다.

특히 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하는 ‘대한민국 SNS 대상’에서 10년간 총 8차례 수상하는 등 도민과의 활발한 소통을 이어오고 있다.

전라북도는 페이스북 팬수와 사용자 반응을 평가하는 정량평가와 콘텐츠 기획 및 구성 능력, 팬과의 소통을 등을 평가는 정성평가에서 고른 호평을 받았다.

무엇보다 코로나19 확진자 현황을 실시간으로 제공하고, 다양한 방역 수칙 준수 캠페인을 펼치는 등 도민 친화적 콘텐츠와 재미와 정보를 균형있게 전달하는 체험형 콘텐츠로 사용자의 만족도를 높였다.

이형열 도 홍보기획과장은 “위드코로나 시대 SNS를 활용한 비대면 홍보는 더 중요해지고 있다”며 “지난 10년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 앞으로도 재미있고 유익한 콘텐츠로 활발하게 소통해 나갈 계획이다”고 말했다.

