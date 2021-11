곡성군, 국내 유일 멜론체험 테마카페 ‘멜롱살롱’ 오픈

멜론빙수, 멜론초콜릿, 멜론찹쌀떡 만들기 등 다양한 체험 가능

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 전남 곡성군(군수 유근기)이 곡성멜론 복합체험센터 <멜롱살롱>을 지난 29일 신규 오픈했다고 1일 밝혔다.

멜롱살롱에서는 곡성멜론 시그니처 음료를 즐기면서 다양한 멜론 체험도 할 수 있다.

낡고 오래된 멜론 저장 창고를 리모델링해 테마카페로 새롭게 재탄생시켰다.

카페 주변에는 멜론을 직접 재배하는 멜론마을이 위치하고 있어 한적하고 조용한 분위기 있는 농촌카페에서 넉넉하게 여유와 힐링을 한껏 누리기에 좋다.

무엇보다 멜론 생산 현지에 있는 카페인만큼 당일 수확한 신선한 멜론과 딸기를 음료와 디저트로 즐길 수 있다는 것이 장점이다.

체험장에서는 멜론빙수, 멜론초콜릿, 멜론찹쌀떡 만들기 등 다양한 체험을 즐길 수 있다.

또한 맛있는 멜론 고르기, 품종별 멜론 시식하기 등을 통해 멜론에 대해 즐겁게 알아보는 시간을 보낼 수도 있다.

곡성군은 멜롱살롱이 곡성멜론을 관광상품으로까지 발전시킬 수 있는 랜드마크가 될 것으로 기대하고 있다.

이를 위해 멜롱살롱 오픈을 시작으로 더욱 다양한 연계 프로그램을 개발해 곡성멜론의 브랜드 이미지를 제고 인지도를 높이겠다는 전략이다.

군 관계자는 “멜롱살롱이 곡성멜론 생산농가의 실질적인 소득 향상으로 이어질 수 있도록 노력하겠다.”라고 말했다.

