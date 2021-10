김부겸 국무총리(가운데)가 31일 서울 동대문디자인플라자 서울 ON스튜디오에서 열린 코리아세일페스타(KSF) 개막식에서 문승욱 산업통상자원부 장관과 김연화 코리아세일페스타 추진위원장 등 참석자들과 엄지척 챌린지를 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

