수은, 글로벌녹색성장기구와 '녹색성장' 업무협약

재생에너지 등 녹색사업에 그린 EDCF 지원 확대

[아시아경제 김진호 기자] 한국수출입은행은 유엔(UN) ‘파리기후변화협약’ 이행 지원을 위해 글로벌녹색성장기구(이하 GGGI’)와 전략적 파트너십을 구축했다고 31일 밝혔다. GGGI는 개도국의 녹색성장 정책 수립·이행 및 녹색투자 조달·투자자문 등 지속가능한 경제성장을 지원하는 기후변화·환경 전문 국제기구(40개 회원국)다.

방문규 수은 행장과 프랭크 라이스베르만(Frank Rijsberman) GGGI 사무총장은 지난 29일 서울 여의도 본점에서 만나 ‘녹색성장 협력을 위한 업무협약서’에 서명했다.

업무협약 체결을 계기로 두 기관은 재생에너지(태양광·풍력), 도시교통, 자원재순환 분야에 녹색투자 사업 기회를 늘리고, 투자사업 자문을 강화하는 등 그린 대외경제협력기금(EDCF) 지원 확대에 나설 방침이다.

업무협약의 주요 내용은 ▲개도국의 녹색사업 공동분석 ▲수은 녹색사업에 대한 GGGI 사업준비 지원 ▲민관협력 방식 녹색 인프라 사업에 대한 타당성 조사 ▲혼합금융 방식 녹색사업 개발 등이다.

방 행장은 이날 업무협약식에서 “국제적인 기후변화 공동대응 지원 흐름에 맞춰 환경사회적 가치를 창출하는 수은의 ESG 역할을 확대하고 우리 기업의 글로벌 ESG 경쟁력 강화를 지원하겠다”고 말했다.

