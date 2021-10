대구 찾은 유승민의 마지막 호소…"본선에서 이재명 이길 후보를 지지해달라"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원이 31일 대구·경북(TK) 민심을 상대로 마지막 호소에 나섰다. 유 전 의원은 "윤석열 전 검찰총장과 홍준표 국민의힘 의원으로 정권 교체가 가능하겠냐"면서 "더 나은 세상을 만드는 대통령이 되겠다"고 약속했다.

유 전 의원은 이날 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 통해 "마지막 호소를 드리기 위해 저를 낳아주고 길러주신 고향 대구에 왔다"면서 "대구·경북의 아들임을 늘 자랑스럽게 생각해 왔다"고 밝혔다.

그는 "저는 그동안 고향 분들의 지지를 받지 못했다"면서 "제가 부족했던 탓이고 저의 업보라고 받아들여 왔다. 제게 가진 서운한 감정, 이제는 거두어 주시고 여러분이 키워내신 대구의 아들에게 마지막 기회를 주시길 간곡히 호소드린다"고 말했다.

유 전 의원은 "내가 지금 지지하는 후보가 경선에서 이기는 것이 중요한지, 아니면 본선에서 이길 후보를 내세워 정권교체를 하는 것이 중요한지만 생각해달라"며 "기본적인 상식도 없고, 정책도 토론도 준비 안 된 후보로는 도저히 이재명 후보를 이길 수 없다"고 밝혔다.

그는 "윤석열 후보로, 홍준표 후보로 이길 수 있겠냐"며 "정책, 토론, 도덕성에서 이재명을 압도하고 중도층, 수도권, 청년의 지지를 받을 수 있는 저 유승민만이 정권교체라는 여러분의 간절한 소망을 실현해드릴 수 있다"고 말했다.

유 전 의원은 "국민이 부여한 대통령의 힘으로, 대한민국을 진정한 민주공화국으로, 더 잘사는 나라, 더 강한 나라로 만들고 싶다"며 "누가 우리 당 후보가 되어야 민주당 후보를 꺾고 이 나라를 살릴 수 있을지, 여러분의 소신과 양심이 가리키는 그대로 투표해달라"고 말했다.

