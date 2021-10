신세계푸드, 조선시대 카스텔라 재현한 ‘가수저라’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 신세계푸드가 조선시대 처음 들어온 양과자 카스텔라를 전통방식으로 재현한 ‘가수저라’를 출시했다고 31일 밝혔다.

가수저라는 18세기 조선통신사를 통해 국내에 들어온 카스텔라를 한자로 음차해 부르던 말이다. 신세계푸드는 새로운 즐거움을 찾는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 위해 카스텔라에 담긴 조선시대의 역사 이야기와 전통 레시피를 담아 가수저라를 출시했다.

가수저라는 달걀의 노른자와 흰자를 따로 분리해 반죽한 뒤 오랜 시간 직화로 가열하는 전통 가마방식으로 빵을 구워낸 것이 특징이다. 카스텔라의 식감을 좌우하는 달걀의 함량도 2배로 높였고 전통 레시피 그대로 팽창제, 계량제, 유화제 등 혼합제재를 사용하지 않았다. 특히 설탕 대신 꿀을 넣어 건강하고 은은한 단맛의 카스텔라 맛을 즐길 수 있다.

신세계푸드는 ‘가수저라’ 출시를 기념해 옛 전통의 감성을 직접 체험하고 즐길 수 있도록 패션 한복 브랜드 단하와 협업을 통해 ‘단하 티룸’이라는 콘셉트 스토어를 11월1일부터 5일까지 운영한다. 서울 종로구 팔판동에 위치한 ‘단하 티룸’에서는 가수저라를 전통 잎차와 함께 곁들여 즐길 수 있을 뿐 아니라, 단하의 패션 한복도 직접 체험해볼 수 있다.

신세계푸드 관계자는 “고객들에게 차별화된 베이커리 경험을 선사하기 위해 카스텔라에 담긴 조선시대 스토리를 바탕으로 가수저라를 기획해 선보였다”며 “앞으로도 고객들에게 이색적인 경험을 줄 수 있는 다양한 푸드 콘텐츠들을 선보이겠다”고 말했다.

