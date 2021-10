[아시아경제 나주석 기자] 박병석 국회의장은 다음달 1일 김병관 전 의원을 국회의장 비서실장으로 임명했다.

김 신임 비서질장은 20대 국회의원을 지내면서 더불어민주당 최고위원, 전국청년위원장 등을 맡았다.

NHN 게임스 대표이사, 웹젠 이사회 의장을 역했으며, 2020년 8월부터 국회의장 디지털혁신자문관으로 활동하며 디지털국회의 청사진을 마련했다.

