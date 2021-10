내 일(Job)을 찾아드립니다!...송파구 일자리 박람회 개최

11월 1일부터 3주간 온라인 플랫폼 통해 ‘2021 송파구 일자리 박람회’ 진행...▲네이버시스템, ▲라이프시맨틱스 등 84개 기업에서 600여 명 채용예정...메타버스 취업특강, 화상면접 컨설팅 등 다양한 취업지원 프로그램 마련

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 11월1일부터 19일까지 온라인 플랫폼을 활용, ‘2021 송파구 일자리 박람회’를 개최한다.

구는 코로나19로 인한 채용트랜드 변화에 발맞춰 온라인 플랫폼을 활용한 비대면 방식으로 진행하는 온라인 일자리 박람회를 기획했다.

특히, 이번 일자리 박람회는 쿠팡풀필먼트서비스, 네이버시스템, 라이프시맨틱스, 한국이러닝인재개발원 등 84개 기업이 참여, 약 600여 명 인재를 채용할 예정이다.

모집직종 또한 마케팅, 경영지원에서 생산·영업, R&D, 강사, 보안, 요양보호사 등에 이르기까지 다양해 청년·여성·중장년 등 구직을 원하는 모든 계층의 참여가 가능하다.

이번 박람회에 참가를 희망하는 구직자는 송파구 일자리 박람회 전용 홈페이지를 통해 회원가입 후 이력서를 등록하면 원하는 기업에 바로 입사지원 할 수 있다.

서류 합격자에 한해 오는 11월15~19일 중 면접을 진행할 예정이다.

면접 방식은 구인기업의 상황에 따라 온라인 화상면접과 오프라인 현장면접 등으로 나뉘어 실시된다.

온라인 면접의 경우 구는 화상 면접이 익숙하지 않은 구직자들을 위해 송파일자리통합지원센터에 ‘화상 면접실’을 설치, 면접 공간을 마련해 원활한 화상면접이 진행되도록 지원할 예정이다.

이외에도 구는 ▲TOSS, 코트라, HPE 소속 현직자가 메타버스로 진행하는 ‘직무설명회’ ▲‘온라인 이력서 컨설팅’ ▲‘화상면접 컨설팅’ ▲‘MBTI?직업선호도 검사’ ▲‘이력서 사진보정 서비스’ 등 다양한 취업지원 프로그램을 제공한다.

또, 송파구 내 우수 중소기업과 제품을 소개하는 ‘기업홍보관’도 마련된다. 쌀 추출물로 만든 스킨케어 제품, 발지압 특허슈즈, AUTO IT SOLUTION 등 최근 주목받고 있는 10개 기업의 제품과 기술을 만날 수 있다.

박성수 구청장은 “이번 '송파구 온라인 일자리 박람회'를 통해 구민에게는 취업성공의 디딤돌이 되고, 지역내 기업에게는 폭 넓은 인재 발굴의 계기가 되길 바란다”며 "앞으로도 빠르게 변화하는 고용시장에 맞추어 기업과 구직자가 상생하는 다양한 일자리 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr