서초구, 고갯길·경사로 등 도로열선 설치

이면도로 중 교통량과 보행량 고려한 총 3개 권역 6곳 1114m 설치... 도로시설물 부식 방지하고 환경에도 도움 되는 친환경 열선시스템

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)가 겨울철 강설·결빙으로 인한 안전사고 예방을 위해 이면도로에 ‘눈 녹이는 도로열선’을 설치, 11월부터 운영한다.

구는 11월1일부터 2주간 시험운영을 통한 점검을 거쳐 제설대책기간인 11월15일부터 3월15일까지 시스템을 본격 운영할 예정이다.

설치구역은 총 1114m로 서초권역 서초대로 65길 및 53길 일대 582m, 반포권역 사평대로 53길 및 55길 일대 310m, 방배권역 효령로 33길 및 명달로 1길 일대 222m 등 총 3개 권역 6곳이다. 지역내 이면도로 중 급경사도로 등 교통량과 보행량 등을 고려한 곳에 설치했다.

이 시스템은 도로 포장면 7cm 아래 열선을 매설, 전기를 공급해 발열되는 열을 이용, 눈이 오거나 노면[2℃(±0.1℃)이하] 결빙이 발생될 때 자동으로 온도 및 습도를 감지, 도로면 눈을 녹이는 도로융설 방식이다.

이는 제설제로 인한 도로시설물 부식을 방지하고 환경에도 도움이 되는 친환경 열선시스템이다.

겨울철에는 고갯길, 경사로 주변 도로는 강설과 상습 결빙으로 인한 교통사고 및 낙상사고가 빈번하게 발생할 뿐 아니라 지형여건 상 제설작업 또한 어려움을 겪고 있다.

이에 구는 2019년부터 남부순환로(양재동 11-13앞) 등 제설 취약 보도 3개소에 스마트시스템을 활용한 체계적인 주민 체감형인 도로열선 시스템을 도입해 운영중인데, 올해 이면도로 6개소에 추가로 친환경 열선시스템 설치를 완료, 총 9개소에 친환경 열선시스템 설치를 완료했다.

구는 내년에도 친환경 열선시스템 설치를 확대, 구민 불편을 최소화한 주민 체감형 제설작업에 만전을 기할 예정이다.

한편, 구는 도로열선 시스템이 설치되지 않은 경사지 등 취약구간에 대해서는 도로 규모에 따라 맞춤형 제설차량를 추가 배치하는 등 제설방법을 개선, 제설대책에 따른 사전대비와 신속한 대응으로 주민 모두가 만족하는 겨울철 안심 도로환경을 제공할 계획이다.

조은희 서초구청장은 “도로열선 설치를 통해 겨울철 폭설 시 선제적인 제설대응이 가능해 교통정체와 통행불편이 최소화될 뿐 아니라 강설 및 결빙에 따른 안전사고 예방에도 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr