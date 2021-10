포스트페이앱에서 제로페이 모바일 상품권 서비스 개시

우정사업본부, 우체국 금융 서비스 일환으로 11월 1일부터

제로페이 구매시 추첨 통해 우체국 상품권 제공 이벤트도

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 포스트페이 앱에서 온누리, 지역사랑 상품권 등을 구매할 수 있는 제로페이 모바일 상품권 서비스를 개시했다고 밝혔다.

소상공인·자영업자에는 결제수수료 면제 혜택을, 소비자에게는 할인 혜택을 제공해 코로나19로 얼어붙은 소비심리 위축 해소와 지역경제 활성화에 도움을 줄 것으로 기대된다.

우정사업본부는 다음달 1일부터 10일까지 열흘 간 '포스트페이X제로페이 모바일 상품권 구매·선물하기' 이벤트도 진행한다. 우체국 포스트페이 앱에서 제로페이 모바일 온누리 상품권·지역사랑 상품권을 구매(1만 원 이상) 시 추첨을 통해 700명에게 우체국쇼핑 5만원 상품권을 비롯한 여러 경품을 제공한다.

또 다른 포스트페이 이용자에게 제로페이 모바일 상품권을 선물한 고객에게는 5만원 상당의 신세계백화점 상품권을 제공하는 이벤트도 함께 진행하고 있어 친구에게 선물만 해도 참여가 가능하다.

자세한 사항은 전국 우체국, 우체국예금 고객센터, 우체국예금보험 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr