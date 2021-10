"친구랑 사탕 나눠먹었는데…" 집단 마약 양성 반응 나온 베트남 고교생들

[아시아경제 황수미 기자] 베트남의 한 고등학교 학생들이 커피숍에서 가져온 사탕을 나누어 먹고 마약 양성 반응을 보였다.

티엔퐁 등 현지 매체는 지난 25일(현지 시각) 꽝닌성 하롱시의 한 고등학교 학생 13명이 등교 후 조회 시간에 갑자기 두통, 현기증, 메스꺼움, 복통 등의 증세를 보여 즉시 병원으로 이송됐다고 전했다.

병원 소변 검사 결과 이들 모두에게서 마리화나(대마초) 양성 반응이 나왔다.

보도에 따르면 학생들은 함께 사탕을 나눠 먹은 뒤 이러한 증상을 호소했다. 원래 이 사탕은 해외에서 인기리에 판매되는 젤리형 사탕이다. 하지만 학생들이 먹은 사탕 포장지에는 영어로 이름이 적혀있지만, 원산지는 표기되지 않았다.

또한 영어로 '21세 이상 성인 전용 제품이며, 어린이와 동물이 닿지 않는 곳에 보관하라'는 경고 문구와 함께 '대마초 성분, 60분 후 활성화'라는 글귀가 적혀있다.

경찰 조사에 따르면 처음 사탕을 나누어준 학생 A군(15)은 지난 24일 카페를 운영하는 친척 집에 놀러 갔다가 장난감 상자 안에 맛있어 보이는 사탕이 있어 가져왔다고 밝혔다.

이에 A군의 사촌은 "문제가 된 사탕은 오래전 다른 친척이 미국에서 가져온 것"이라며 "아무도 관심이 없어 장난감 상자에 넣어둔 채 내버려 뒀다"고 진술했다. 또 "A군이 그 사탕을 가져간 것도 몰랐다"고 덧붙였다.

경찰은 A군 사촌이 운영하는 카페를 조사했지만, 학생들이 먹은 것과 같은 사탕을 추가로 발견하진 못했다고 전했다.

하롱시 보건 당국은 이 카페에 음식을 비위생적으로 취급한 혐의로 200만 동(약 10만 원)의 벌금을 부과했다. 또 사탕으로 위장한 마약이 유통되고 있는 것으로 보고 추가 조사를 진행 중이다.

한편 학생들은 26일 오전 모두 퇴원해 무사히 집으로 돌아간 것으로 전해졌다.

