[아시아경제 최동현 기자] 시가총액 2위 암호화폐인 이더리움이 4400달러를 넘어서며 사상 최고가를 경신했다.

30일 오전 8시25분(한국시간) 코인시황 중계사이트인 코인마켓에 따르면 이더리움은 24시간 전 대비 3.05% 오른 4423.67달러를 기록중이다. 이더리움은 전날 4300달러를 넘어섰다가 이날 4400달러까지 돌파하며 연일 사상 최고치를 기록중이다.

이더리움 가격 상승은 시스템 업그레이드에 기인한 것으로 풀이된다. 블룸버그 통신은 더 빠르고 효율적인 거래 시스템을 도입하기 위한 성공적인 업그레이드 이후 이더리움 시스템이 더욱 강화됐다고 전했다. 대체불가능토큰(NFT)이 이더리움 네트워크를 통해 거래 가능한 것도 상승 요인으로 꼽힌다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr