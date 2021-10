순천시, 신재생에너지 정책 분야 우수기관 선정

제3회 대한민국 솔라리그에서 한국에너지공단이사장상 수상

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 제3회 대한민국 솔라리그에서 우수기관으로 선정돼 한국에너지공단이사장상을 수상했다고 29일 밝혔다.

대한민국 솔라리그(K-Solar League)는 미세먼지 감축과 기후 위기 대응을 위해 재생에너지를 늘리고 태양광 보급에 앞장선 기관의 성과와 노력 등을 평가한다.

이번 대회에서는 태양광 보급확대에 기여하고, 지역에너지전환을 선도한 지자체 7곳과 민간 6곳이 수상했다.

순천시는 ▶국내 최초 지자체 소유 태양광발전소 운영, ▶주택 태양광 설치, ▶취약계층 전력효율향상사업, ▶신재생에너지홍보체험관내 태양광 통합분석센터 구축 등 신재생에너지 정책 추진에 있어 성과를 인정받아 우수기관으로 선정됐다.

시 관계자는 “기후변화와 탄소중립이 어느 때보다 중요한 시점에서 신재생에너지 발전 비중을 높이고 시민과 함께 에너지 자립 도시를 조성하도록 노력하겠다”고 말했다.

