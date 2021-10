이베이코리아 안은 이마트, e커머스 '3강' 체제 공고히 한다

[아시아경제 김유리 기자] 공정거래위원회가 29일 신세계그룹 이마트의 이베이코리아 지분 80% 인수를 승인하면서 이마트의 이베이코리아 인수가 확정됐다. 대금 납부 등을 마무리한 후 연내 인수 절차가 완료될 것으로 보인다.

이마트는 이날 "대금 납부 등 후속 절차를 신속히 진행, 최대한 빠른 시일 내 인수 절차를 마무리짓겠다"고 말했다.

인수 절차가 마무리되면 신세계그룹의 국내 온라인 쇼핑 시장의 점유율은 SSG닷컴 3%와 이베이코리아 12%를 더해 15% 수준이 된다. 경쟁이 치열한 이커머스 시장에서 네이버 쇼핑(17%), 쿠팡(13%)과 함께 '3강' 체제를 공고히 하게 된다.

신세계그룹 내에서는 이베이코리아가 단일 회사로는 거래액(17조2000억원)이 가장 큰 회사가 된다. 이마트 부문의 온라인 비중이 50%로 커지면서 사업 중심 축도 오프라인에서 온라인으로 옮겨가게 된다.

이베이코리아는 당분간 지금처럼 G마켓, 옥션, G9 등 별도 플랫폼으로 운영될 전망이다. 사이트는 별개로 운영하되 그룹 계열사와 시너지를 낼 수 있도록 협업을 확대할 것으로 보인다. 이마트는 이베이코리아의 인력도 그대로 유지할 계획이다.

회사 측은 SSG닷컴이 신선식품 분야에서 경쟁력이 있고, 이베이코리아는 비식품 분야에 강점이 있다는 점을 고려할 때 상호 보완적인 역할을 할 수 있을 것으로 보고 있다. 이베이코리아가 20년간 축적한 고객 및 판매자 데이터, 상품 기획자(MD), 정보기술(IT) 개발 인력 등도 활용할 수 있다.

한편 이마트는 이날 정정공시를 통해 "이베이 본사가 이베이코리아 지분 양수도를 위한 목적으로 신규 법인 아폴로코리아를 설립했다"고 밝혔다. 향후 이베이코리아 주식 매매 계약은 아폴로코리아 유한회사의 지분을 취득하는 방식으로 진행된다. 이마트는 "미국 현지 행정 절차 편의를 위한 요청에 따른 진행"이라며 "절차가 차질 없이 진행 중이고, 최대한 빠른 시일 내에 이를 마무리 지을 것"이라고 말했다.

공정위는 이날 "이마트가 이베이코리아 지분 인수를 통해 관련 시장에 미치는 경쟁 제한 우려가 적다고 판단해 결합을 승인했다"고 밝혔다. 이마트는 미국 이베이 본사와 이베이코리아 지분 80.01%를 3조4404억원에 취득하는 계약을 맺고, 지난 7월 공정위에 기업결합을 신고했다. 공정위는 온라인쇼핑 시장에서의 수평 결합을 살펴본 결과 경쟁 제한성이 낮다고 판단했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr