진주시, 수확 철 농기계 안전사고 주의 당부

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 본격적인 가을 수확 철 농기계 사용량이 증가함에 따라 농기계 사전점검과 안전사고 예방에 각별한 주의를 당부했다.

29일 진주시에 따르면 농기계 안전사고 대부분은 경운기, 콤바인 등과 같이 별다른 보호 및 안전장치가 없어 운전자가 위험에 직접 노출되기 때문에 사고가 발생하면 바로 큰 인명 피해로 이어질 우려가 있다.

시는 수확 철 농기계 안전사고를 예방하기 위해 콤바인, 탈곡기, 수확기 등과 같이 장기간 보관한 농기계는 반드시 사전점검과 정비와 운반 작업 시 적재 용량 준수, 해가 진 후 야간작업하는 경우 특히 주의, 도로를 주행하는 농기계는 야광 반사판이나 등화 장치 부착, 음주 후 농기계 운행 금지, 좁은 농로, 경사진 길 등은 이동 시 미리 속도를 줄여 운행, 주변 확인 철저, 교차로에서 신호 지키기 등 안전 수칙과 교통법규 등을 반드시 준수해야 한다고 했다.

시 관계자는 “농기계 안전사고는 예방이 최선의 대책이다. 농민 스스로 농작업을 하기 전 장비 점검을 철저히 하고 특히 안전사고는 방심하는 사이 순식간에 발생하기 때문에 농작업 중에 항상 긴장의 끈을 놓지 말아야 한다”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr