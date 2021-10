"가을·겨울엔 제주 여행" 호텔家, 테마 담은 패키지 경쟁

[아시아경제 김유리 기자] 가을 여행 시즌이 무르익으면서 호텔업계의 가을·겨울 테마 패키지 출시도 잇따르고 있다. 제주 감귤밭에서 직접 수확하며 추억을 남기는 패키지부터 넘실대는 '억새바다'를 한눈에 담을 수 있는 오름 트래킹을 담은 패키지까지 다양하다.

메종 글래드 제주는 무농약 감귤 수확을 체험할 수 있는 '아날로그 제주' 패키지를 올 연말까지 선보인다. 패키지를 이용하면 제주 여행 명소 중 하나인 '아날로그 감귤밭'에서 직접 감귤을 수확할 수 있고, 곳곳에 마련된 포토존에서 인증샷을 남기며 제주의 가을을 만끽할 수 있다. 수확한 감귤(1㎏)은 포장해 가져갈 수 있으며 체험 중 감귤 시식은 무료다. 이밖에 객실 1박, 뷔페 레스토랑 '삼다정' 조식이 포함된다. 한편 메종 글래드 제주의 야외 수영장 '더 파티오 풀'은 최근 온수풀과 난방 시설을 리뉴얼했다. 더 파티오 풀은 다음달 30일까지 운영된다.

해비치 호텔앤드리조트 제주는 올 가을은빛 억새 경관과 숲길, 일몰 등을 즐길 수 있는 '가을 익스플로러 프로그램'을 선보인다. 올 가을 준비한 '가을 억새 트레킹'은 큰사슴이오름을 트레킹하는 코스다. 오름에 오르기 전부터 은빛 억새 물결이 일렁이는 장관을 감상할 수 있다. 코스는 오름을 제대로 만끽하기 위해 오름 초입 오른쪽으로 돌아 목장 지대를 가로질러 오르도록 짰다. 오름 정상부에서 가을로 물든 제주 경관을 보고, 내려오는 길에 다시 한 번 '억새바다'를 감상할 수 있다.

'제주 오름 숲속 이야기'는 서귀포시 수망리에 위치한 물영아리오름의 둘레길인 물보라길을 둘러보는 코스다. '푸른목장 초원길', '소몰이길' 등 6가지 테마의 숲길을 전문가의 해설을 들으며 천천히 걸어 볼 수 있다. 물영아리오름은 분화구에 습지가 조성돼 있으며 보호 가치를 인정받아 람사르 습지로 지정된 곳이다.

히든클리프 호텔 & 네이쳐는 '숲속 온수풀'을 테마로 잡았다. 오는 12월부터 내년 2월까지 온수풀에서 겨울 호캉스를 즐길 수 있는 '윈터 가든' 패키지를 선보인다.

객실은 우드 인테리어에 욕조를 갖춘 '디럭스 가든 뷰' 룸이 제공된다. 웰컴 드링크로는 치치 라운지 카페에서 '허니 치즈 블렌디드' 음료 2잔을 선보인다. 히든 클리프 호텔의 대표적인 장소이자 한겨울에도 따뜻하게 물놀이를 즐길 수 있는 47m 길이의 야외 온수풀 '인피니티 풀'은 투숙객만 이용할 수 있다. 호텔 측은 "180만년 된 원시림과 마주하고 있어 숲 속에서 수영을 하는 듯한 특별한 경험을 즐길 수 있다"고 말했다. 오후 7시30분부터는 '풀 문 나이트 인 뮤직' 이벤트가 진행된다. 인피니티 풀은 화려한 조명으로 물들고 감각적인 음악이 흘러나온다. 이벤트는 이용권 결제 고객에 한해 참여 가능하다. '윈터 가든' 패키지는 내년 2월27일까지 공식 홈페이지에서 예약 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr