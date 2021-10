박일호 밀양시장, 조해진 의원 만나 지역 현안 논의

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시 박일호 시장과 간부 공무원들이 지난 28일 여의도 국회의사당을 방문해 조해진 국회의원과 정책협의회를 진행했다.

이날 정책협의회에서는 2022년 역점사업과 내년도 국비 확보 총력 대응을 위한 공조 방안에 대해 논의를 했다.

우선 폴리텍대학 밀양나노캠퍼스 조기개교, 밀양~김해 고속국도 신설, 밀양역세권 종합개발과 상권 활성화, 무안~부북간 국도건설의 4가지 국회의원 공약사업에 대한 추진현황과 원만한 사업추진을 위한 건의 사항에 대해 설명이 이뤄졌다.

또한 지역경제 활성화와 정주 여건 개선을 위해 추진 중인 나노 융합 국가산단, 농어촌관광휴양단지, 경남진로교육원, 스마트팜 혁신밸리에 대한 설명과 지역발전의 원동력이 될 교동 도시재생사업과 햇살문화도시 등 지역 현안 사업에 대해서도 협력을 요청했다.

박 시장은 "충분한 내년도 국비 확보와 조속한 현안사업 추진으로 2022년 더욱더 진화해나가는 새로운 밀양을 만들어가겠다"고 말했다.

조 의원은 "지역 발전을 위해 시와 지속적인 협력으로 오늘 논의된 사업들의 추진과 국비 확보에 협력해 시민들의 삶의 질을 향상하고 밀양이 한 단계 더 성장하는 데 앞장서겠다"고 전했다.

한편 시는 조 의원과의 적극적인 공조로 2021년도에 전년도보다 653억원 증가한 3028억원의 역대 최대 규모 국·도비를 확보한 바 있다.

