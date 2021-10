▲박재구 전 BGF리테일 사장 모친상= 김종숙씨 별세, 박재구·형구·혜자씨 모친상, 김은주·조향감씨 시모상, 정동호씨 빙모상, 빈소 이대서울병원 장례식장 3호실, 발인 10월31일 오전 6시30분, 장지 달마사(서울 동작구 흑석동), 02-6986-4478

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr