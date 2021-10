광양시보건소, ‘노인 불소도포·스케일링’ 관리 나서

만 65세 이상 광양시 어르신 대상 무료 스케일링

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시 도시보건지소는 매년 만 65세 이상 광양시 어르신을 대상으로 불소도포·스케일링을 무료로 진행하고 있다고 29일 밝혔다.

태인동에 소재한 도시보건지소는 주 3회(월·수·금), 중마동 소재한 중마통합보건지소는 주 2회(화·목) 불소도포·스케일링을 운영해 어르신들의 구강건강 관리를 돕고 있다.

코로나19로 인해 올해 상반기 노인 불소도포·스케일링 운영에 어려움이 있었지만, 시는 코로나19 백신접종 완료 어르신을 대상으로 방역수칙을 준수하며 사업을 재개했다.

소식을 접한 어르신들은 전화로 사전예약을 하고 있으며, 보건소는 불소도포·스케일링을 선착순으로 진행 중이다.

시는 불소도포·스케일링 진행 시 간단한 설문을 통해 평소 구강관리 습관을 파악하고 그에 따른 구강건강 관리 교육을 진행한다.

잇몸질환 발생이 가장 많은 노인에게 스케일링 또는 전문가 치면세정술을 실시해 잇몸질환의 진행을 억제하며, 불소도포를 실시해 치근면 우식을 예방하고 시린이를 방지해 어르신들의 만족도가 높다.

박혜정 도시보건지소장은 “어르신 불소도포·스케일링을 통해 치주질환 악화를 방지하고, 구강건강 관리의 관심도를 높여 어르신 건강증진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

