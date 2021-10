한양, 부산 ‘에코델타시티 한양수자인' 내달 1일 청약 시작

[아시아경제 류태민 기자] 한양이 지난 22일 부산 강서구 에코델타시티 스마트시티 내 ‘에코델타시티 한양수자인’의 사이버 모델하우스를 오픈한 가운데, 다음달 1일 특별공급 청약접수를 시작으로 본격 청약 일정에 돌입할 계획이라고 29일 밝혔다.

청약 일정은 다음달 1일 월요일 특별공급을 시작으로, 2일 1순위 해당지역, 3일 1순위 기타지역, 4일 2순위 순으로 청약 접수를 받는다. 이후 10일 당첨자 발표, 22일부터 26일까지 정당계약을 진행한다.

부산 ‘에코델타시티 한양수자인’은 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 21BL, 스마트시티 내에 들어서는 단지로 지하 2층~지상 최고 24층의 7개동, 전용 102~132㎡로 총 554가구가 조성된다. 특히 에코델타시티 공급물량 2만8454가구 중 스마트시티에는 3380가구만이 계획돼있다. 또 분양가 상한제가 적용돼 분양가가 시세보다 낮다.

부산 ‘에코델타시티 한양수자인’ 홈페이지 사이버 모델하우스에는 단지 특징과 세대 구성, 청약 방법과 일정 등 여러 정보를 확인할 수 있다. 모델하우스 내부의 건립세대와 단지 정보, 청약 안내를 포함한 영상을 비롯해 모델하우스 내부 모형도와 세대 건립 실물과 동일한 구조로 구현된 3D VR(가상현실) 영상, 마감재 리스트 등의 정보도 제공한다.

부산 ‘에코델타시티 한양수자인’은 에코델타시티 전체 부지의 중심에 들어서 생활 편의시설 접근성이 좋을 것으로 기대된다. 단지 인근에는 학교 부지가 계획돼 있으며 녹지·업무·상업용지 등 생활인프라도 잘 갖춰질 예정이다. 착공이 예정된 가덕신공항과 개통 예정된 부전~마산 복선전철도 가까이 있다. 김해공항, 부산신항만, KTX부산역, 제2남해고속도로 등도 이용하기 쉽다.

‘에코델타시티 한양수자인’은 올해 리뉴얼된 ‘수자인’이 첫 적용된 단지다. 전 세대 남동, 남서향 위주 배치에 중앙광장과 테마마당을 배치해 넓은 동간거리가 확보된다. 단지의 주차장은 모두 지하에 배치하고, 차량과 사람이 이동할 때 밝기가 자동 조정되는 ‘디밍시스템’, 안전과 관련한 비상벨 시스템 등도 적용된다.

각 세대의 평면은 모두 4베이 구조로 채광과 통풍을 극대화했으며, 타입에 따라 팬트리·대형 드레스룸·현관창고 등 수납 및 공간들도 제공한다. 또한 가변형 벽체를 통해 라이프스타일에 맞는 공간 구성도 할 수 있다. 여기에 각 세대에는 실내 공기질 향상을 위해 헤파필터를 내장한 IoT(사물인터넷) 공기청정 환기 시스템을 적용된다. 이밖에도 통합형 월패드와 스마트폰 등을 사용한 조명·난방·환기·가전 등 제어 시스템도 갖춘다.

단지 조경은 소나무 숲과 수경시설 등이 어우러진 공간으로 꾸밀 예정이다. 또한 커뮤니티 선큰 공간인 비밀의 화원을 비롯해 어린이놀이터·주민운동시설·건강산책로 등이 조성되며, 커뮤니티 시설로는 독서실·골프연습장·키즈짐·작은 도서관·주민카페·피트니스 센터·GX룸 등이 들어선다.

한양 관계자는 “리뉴얼한 수자인을 처음 적용하는 사업지이자 에코델타시티 스마트시티 내 첫 분양단지라는 상징성을 가지고 있어 분양 전부터 문의가 꾸준히 이어지고 있다”며 “에코델타시티 내 중심 입지여건과 더불어 다채로운 커뮤니티시설과 스마트시티에 걸맞는 스마트홈 서비스 등 우수한 상품력을 갖춘 수자인 브랜드 프리미엄을 주택 수요자들에게 선보일 계획”이라고 말했다.

견본주택은 코로나19의 확산 방지를 위해 사이버 모델하우스로 운영 중이다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr