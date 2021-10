[클릭 e종목]HDC현대산업개발, 매출 바닥 확인 '분양 성과 기대'

[아시아경제 이선애 기자] 신영증권은 29일 HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 25,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,500 2021.10.29 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일HDC현대산업개발, 3753억원 규모 음성 본성지구 아파트 신축 공사 수주HDC현대산업개발, 논산 대교동 아이파크 신축공사 수주 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 3만6000원을 유지한다고 밝혔다. 일회성 비용으로 영업이익이 추정치를 하회하며 아쉬운 실적을 기록했으나, 매출 바닥을 확인했다는 점에 의의가 있어서다.

박세라 신영증권 연구원은 "착공 수주잔고 증가에 따른 외주 주택 매출 증가와 자체 사업 분양, 그리고 개발 리츠 사업 확대에 따른 경쟁력이 부각될 것으로 보여 긍정적"이라고 설명했다.

HDC현대산업개발의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 5.8% 상승, 49.9% 하락한 8594억원, 664억원을 기록했다. 매출액은 당사 추정치(8500억원)를 상회했으나 영업이익은 52% 하회했다. 이는 자체 및 건축 현장에서 하자 소송에 따른 충당금 234억원 신규 설정에 따른 것이다.

HDC현대산업개발의 분양 성과의 매출 성장에 주목을 해야한다. 10월 현재 7794세대 공급을 완료했으며 11월과 12월 각각 6450세대 분양이 계획되어 연내 1만4244세대 분양할 것으로 보인다. 3분기 특히 외주 5230억원을 기록, 전년 동기 1.1% 하락했지만 낙폭이 크게 줄어들었으며(1분기 -29.2%, 2분기 -25.9%) 착공 수주잔고 증가에 따라 2022년 외주 주택 매출은 9% 가량 상승할 것으로 추정된다.

박 연구원은 "주택 매출이 4분기에는 대전도안아이파크 준공에 따른 옵션공사 매출과 시티오씨엘 착공 매출이 인식되면서 자체 매출이 크게 반등할 것으로 기대된다"면서 "2022년 1분기 청주 가경 4차(604억원)가 준공되면서 인도 기준으로 반영되고 이어 수원 영통 3단지, 반정4,5단지 등 공정 진행에 따라 매출 성장을 주도할 것으로 보인다"고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr