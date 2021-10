허성무 창원시장, 한국방위산업학회서 '자랑스러운 방산인 특별공로상' 수상

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시 허성무 시장이 28일 서울 용산 육군회관에서 열린 '제10회 자랑스러운 방산인상' 시상식에서 특별공로상을 받았다.

특별공로상은 지난 7회에는 서정욱 전 ADD소장, 8회에는 안규백 전 국방위원장이 수상하는 등 방산 분야의 내로라하는 인물 등에게 주어지는 특별한 상으로 창원시장은 지자체장으로서는 최초로 수상했다.

허 시장은 취임 이후 선거 공약이었던 방위산업 활성화를 위해 지역 특화 방산기업 지원 및 혁신사업 추진으로 대한민국 방위산업 발전에 이바지한 공로를 인정받아 공로상을 받았다.

시는 2018년 민선 7기 출범 이후 ‘창원형 첨단방위산업’ 육성을 위한 전담부서를 설치하고, 방산기업 지원을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

지난해에는 방사청의 국내 최초 지역 특화 방산혁신클러스터 시범사업을 역점을 두어 추진하며 방위산업 육성에 심혈을 기울이고 있다.

또한 코로나19로 인해 대외 수출 여건이 악화한 기업들을 돕고자 '2020 이순신 방위산업전'과 '2021 방산 부품·장비대전'을 개최해 방산 수출 활성화를 지원했다.

허 시장은 "창원시의 작지만 끊임없는 노력이 대한민국 첨단 방위산업의 밝은 미래를 밝히는 빛이 되길 바란다"고 말했다.

한편 한국방위산업학회는 1991년 방위산업 이론과 기술정보체계 정립 및 학술 자료 개발 보급 등을 통해 국방 및 방위산업 발전에 이바지하기 위한 목적으로 창립한 사단법인으로, 방위산업 분야 최고 회원을 자랑하는 국내 최대 학회다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr