G마켓 글로벌샵, 웹드라마 '숨은 그 놈 찾기' 선보인다

[아시아경제 김유리 기자] 역직구 플랫폼 G마켓 글로벌샵은 오는 30일 두 번째 웹드라마 '숨은 그 놈 찾기'의 티저 영상을 공개한다고 28일 밝혔다.

대·중소기업·농어업협력재단과의 협업을 통한 상생 협력프로젝트의 일환으로 제작된 두 번째 웹드라마 '숨은 그 놈 찾기'는 여주인공 순정을 두고 펼쳐지는 4각 관계 연애 속에서 순정에게 집착하는 스토커를 찾는 미스터리 로맨스 스릴러다. K-팝 아이돌 '아스트로(ASTRO)'의 멤버 MJ와 라키, 배우 한기찬, 신예 배우 박보연 등이 출연한다.

'숨은 그 놈 찾기'는 총 8부작으로 G마켓 글로벌샵 공식 유튜브 채널 '인싸오빠(INSSA OPPA G)'에서 만날 수 있다. 다음달 9일 첫 번째 에피소드를 공개하며 매주 화요일과 토요일에 순차적으로 업로드 된다.

G마켓 글로벌샵은 지난해 12월 선보인 첫 번째 웹드라마 '들어가도 될까요(Can I Step In)'를 통해 이미 글로벌 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 호응을 얻은 바 있다.

이은영 G마켓 글로벌샵 팀장은 "커머스와 콘텐츠를 결합한 웹드라마를 통해 또 한 번 K-콘텐츠의 힘을 보여주는 기회가 될 것"이라며 "중소기업 해외 진출 지원을 위해 대·중소기업·농어업협력재단과의 협업을 통한 상품 노출로 판매자들의 실질적인 판매 촉진에도 기여할 것"이라고 말했다.

