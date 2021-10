나주시 ‘정부합동평가 대비 4차 추진상황 보고회’ 개최

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 28일 청사 이화실에서 ‘2022년 지자체 정부합동평가 대비 4차 추진상황 보고회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 보고회는 정찬균 부시장 주재로 25개 부서별 실·과장이 참석한 가운데 정량지표 80개, 정성지표 20개 등 총 100개 지표에 대한 추진 실적과 목표치 달성을 위한 대응 방안에 대해 논의했다.

정부합동평가는 정부업무평가기본법 제21조에 의거, 행정안전부가 중앙부처와 함께 지자체에서 수행하는 국가위임사무·국고보조사업·국가주요시책 추진 상황을 평가하는 제도다.

이날 보고회에 따르면 정량지표 80개 중 44개 지표가 목표치 100%를 달성했다.

또 최근 3개월 간 ‘지역사회 치매관리율’, ‘사회복무요원 관리실적’, ‘임도시설 실적률’ 등 9개 지표 실적이 50%이상 향상된 것으로 나타났다.

‘시범제품·혁신제품·사회적경제 제품 구매율’ 등 10%미만 실적 지표에 대해서는 전 부서의 적극적인 제품 구매 참여를 통해 목표치 달성에 주력해가기로 했다.

시는 정성지표의 경우 지난 1~2차 우수사례 보고회 개최를 통해 전남도에 제출한 20개 지표에 대한 지속적인 수정·보완작업을 통해 실적 관리에 집중할 계획이다.

정찬균 부시장은 “최근 3개월간 각 부서의 노력으로 다수 지표에서 실적이 상승했다”며 “합동평가 도내 상위권 도약을 위해 미진한 분야에 대한 실적 관리에 행정력을 결집해주길 바란다”고 말했다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr